Grande Soirée Fromages et Vins : les Septiliens répondent à l’invitation

La Grande Soirée Fromages et Vins de la Fondation Loisir Côte-Nord, en version à domicile, nul besoin de vous expliquer le pourquoi, c’est ce samedi 17 octobre.

Les Septiliens ont plus que répondu à l’appel pour soutenir les étudiants-athlètes nord-côtiers par l’achat de boîte qui inclura trois bouteilles de vin, trois fromages d’ici, des charcuteries et autres surprises, le tout à la saveur du Québec.

Les 108 boîtes en vente ont trouvé preneur tellement rapidement que l’organisation a dû en rajouter. Marque finale: 156 boîtes! «C’est au-delà de nos attentes», souligne Philippe LeBreux, agent de développement sport, loisir, culturel et communautaire à Loisir et Sport Côte-Nord (URLSCN). Il espère que l’édition 2021, annoncée pour le 16 octobre, pourra se dérouler en personne et comme il se doit, au Centre des congrès de Sept-Îles.

Ceux et celles qui ont manqué leur coup, et même ceux qui trinqueront pour les étudiants-athlètes samedi, peuvent les soutenir jusqu’à dimanche (18 octobre), 20h, via l’encan en ligne. Il est possible de miser sur une vingtaine d’articles au loisircotenord.encanweb.ca.

Santé!