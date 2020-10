Une semaine pour prendre conscience des déchets générés

La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) battra son plein à compter du 17 au 25 octobre. La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan en profite pour marteler son message sur l’importance de réduire à la source en visant la cible zéro déchet, et ce, toute l’année durant.

Malgré les aléas découlant du fameux coronavirus, l’organisme n’a pas l’intention que la SQRD passe sous silence. Aussi a-t-il élaboré une programmation constituée à 95 % d’activités virtuelles permettant de respecter la distanciation physique. « Les citoyens pourront participer en famille à l’évènement tout en étant dans le confort de leur salon », souligne Karine Lacasse, conseillère en gestion des matières résiduelles.

En plus de l’atelier virtuel À vos frigos! pour réduire le gaspillage alimentaire, qui se tiendra jeudi soir en collaboration avec la municipalité de Pointe-aux-Outardes, plusieurs activités sont prévues la semaine prochaine. La Régie et ses partenaires présenteront leurs services d’accompagnement pour viser des pratiques écoresponsables dans le cadre d’un dîner-conférence virtuel offert par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan. Un atelier en direct du centre de transfert du recyclage sera offert aux écoles.

Entre autres choses, des employés de la Régie seront aussi sur le terrain avec des capsules vidéo partagées sur Facebook afin de propager les gestes positifs posés dans la Manicouagan, comme la réduction du gaspillage alimentaire du comptoir alimentaire L’Escale et le réemploi au Dépannage de l’Anse.

Un circuit zéro déchet

Toujours dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, la RGMRM lancera le circuit zéro déchet dans la Manicouagan et le service d’accompagnement offerts aux entreprises participantes. « C’est un outil qu’on a développé pour aider la population à savoir où on trouve du vrac, où il y a des choses de faites pour éviter le gaspillage alimentaire », explique Karine Lacasse.

Ce circuit prendra la forme d’une carte interactive au cœur d’une application à télécharger sur son téléphone mobile, mais il sera possible aussi possible d’obtenir sur papier les noms et les adresses des entreprises et organismes engagés dans cette voie.

Les personnes qui participeront à la journée d’activités au magasin de réemploi Phase 2 de la semaine prochaine pourront recevoir la liste ou encore obtenir de l’aide pour télécharger le circuit.

Le défi est lancé

Enfin, la Régie est de retour avec le défi Zéro déchet, mais avec une nouvelle formule auprès de la population et des écoles.

Dans un premier temps, en mode virtuel, trois familles de la Manicouagan seront recrutées et accompagnées dans ce défi. Elles seront sélectionnées après inscription et auront la chance de gagner, entre autres, un séjour au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, une entreprise touristique locale et écoresponsable.

Un défi est également lancé dans les écoles afin sensibiliser sur de nouvelles habitudes de consommation en classe, dans les garderies scolaires et à la salle des enseignants.