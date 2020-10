La Ferme Manicouagan clôt une superbe saison

La Ferme Manicouagan a mis un terme à une superbe saison de production au début octobre. Malgré l’incertitude du début de la pandémie au printemps, elle a pris le risque d’augmenter sa production de 30 à 40 % et ça lui a bien servi.

« La clientèle était là pour répondre à la quantité de légumes qu’on avait. Ç’a été une bonne année et l’achat local s’est fait sentir », se réjouit Julie Bérubé, la porte-parole de la ferme familiale de Pointe-Lebel.

La clientèle touristique a également bondi. « Je l’ai senti vraiment bien. On était dans le guide touristique et il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus. »

La ferme a même manqué de certains légumes, comme les pois et les gourganes, entre autres. La production de pommes de terre, elle, a pratiquement doublé.

Une décision pas facile

Mais ce n’était pas évident en mars de décider de la suite des choses pour la saison 2020. « Il fallait prendre une décision en mars si on allait planter plus et le COVID a commencé », se souvient Julie Bérubé.

Davantage de champs en culture signifiaient aussi davantage d’embauches. En 2019, seulement deux travailleurs mexicains œuvraient à temps plein à la ferme. Cette année, en plus de ces deux précieux employés, trois personnes ont été engagées à temps plein et trois autres à temps partiel.

Propriété de Donald et Laurent Bérubé, l’entreprise agricole a relevé le défi haut la main et « sans grande perte », précise sa porte-parole. « Ça s’est vendu. IGA a été très présent et nous encourage beaucoup. Avec IGA, je n’ai pratiquement pas eu de perte. »

Julie Bérubé l’avoue. En juin, quand le premier ministre François Legault a donné le feu vert à l’autocueillette dans les champs au Québec, elle a laissé échapper un grand soupir de soulagement.

« Finalement, ç’a été une année marquée par l’incertitude, mais qui s’est bien déroulée », conclut-elle.