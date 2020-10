Deuxième édition pour le Rendez-vous GDO/PME

Les chambres de commerce de Sept-Îles-Uashat-Mak-Mani-utenam (CCSIUM) et de Manicouagan (CCM), appuyées par Développement Économique Sept-Îles (DESI), Innovation et développement Manicouagan (ID Manic) et la Société de développement économique Uashat-Mak-Mani-utenam (SDEUM), ont annoncé la deuxième édition de l’activité Rendez-vous GDO & PME en version virtuelle le 2 décembre prochain dès 13 h.

Cette activité qui se tiendra en ligne en raison de la pandémie a pour objectif d’offrir une prévisibilité des appels d’offres de 2021 aux PME de proximité présentes. Les grands donneurs d’ordre (GDO) feront un retour sur les faits saillants en approvisionnements pour l’année 2020.

Jusqu’à présent , 7 GDO ont confirmé leur présence, il s’agit d’Aluminerie Alouette, de Cargill, de Minerai de fer Québec (MFQ), du Port de Sept-Îles, de Rio Tinto IOC, de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) et Tacora.

Par voie de communiqué les la CCSIUM et la CCM indique : « Ce déploiement facilitera encore cette année la diffusion des appels d’offres provenant de nos GDO privés auprès de leurs fournisseurs de proximité et s’inscrit dans un plan d’action plus large qui vise l’optimisation des services de proximité auprès des grands donneurs d’ordres. »

Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant en cliquant sur ce lien.