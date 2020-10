Grande Soirée Fromages et Vins : une version à domicile qui rapporte 17 000 $ à la Fondation Loisir Côte-Nord

La Fondation Loisir Côte-Nord a plus que réussi son coup avec sa version à domicile pour la 18e édition de sa traditionnelle Grande Soirée Fromages et Vins. L’événement du 17 octobre, le fruit de la vente de 162 boîtes (vins, fromages, charcuteries, craquelins et confiture) et de la vingtaine d’encans a permis une récolte de 16 902 $ au profit des étudiants-athlètes nord-côtiers.

« On est très content, surtout que notre objectif premier était de garder avec les participants habituels. Le monde a bien répondu. Il y a eu un effet boule de neige. On a reçu plusieurs bons commentaires », a souligné Philippe LeBreux, agent de développement sport, loisir, culturel et communautaire à Loisir et Sport Côte-Nord (URLSCN).

Il a mentionné que l’édition 2021 est prévue pour le 16 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles. M. Lebreux remercie les trois partenaires majeurs de l’événement du 17 octobre dernier, Alouette, Cain Lamarre et Deloitte.

Président d’honneur de l’édition 2020 et vice-président de la Fondation, Jeannot Vich était aussi ravi du succès de l’événement.

« C’est une très grande réussite avec les efforts mis en place. Il y a eu une collaboration exceptionnelle des gens qui gravitent autour de la soirée, qui ont eu à se revirer sur un dix cennes. Les gens fidèles sont revenus même si la formule était différente. Ç’a été apprécié ».

Cette récolte de près de 17 000 $ est à peine inférieure à celle de l’édition 2019 (19 000$) tenue au Centre des congrès de Sept-Îles. La soirée comptait alors le double d’articles à l’encan, en plus de ceux criés.

La Fondation Loisir Côte-Nord pourra aussi compter sur les revenus de la vente de ses billets de la loterie dont le tirage aura lieu en juillet 2021. Le premier prix est un crédit-voyage de 1 000$ chez Voyages Vasco Tour Monde de Sept-Îles. (Pour information : www.urlscn.qc.ca)