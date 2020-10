Marilène Gill reste au Comité pêches et océans

Marilène Gill, députée de Manicouagan, vient d’être réélue au poste de vice-présidente du Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre des communes.

« Je suis fière et honorée de pouvoir continuer à défendre les pêcheurs de la Côte-Nord à titre de vice-présidente du Comité permanent des pêches et des océans. En ma personne, je promets que nos gens du milieu des pêches continueront de trouver une voix forte et capable de porter à Ottawa leurs besoins et préoccupations! », a affirmé Marilène Gill.