Le CTMA Vacancier en service jusqu’au retour du F.-A.-Gauthier

Le CTMA Vacancier reprendra du service à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout mercredi et il y restera jusqu’au retour du F.-A.-Gauthier, prévu au plus tard le 10 novembre.

On se souviendra que la liaison maritime s’est retrouvée dans l’embarras après que le Saaremaa I ait dû déclarer forfait à la suite d’un impact avec le quai de Godbout vendredi. Il assurait les liaisons entre Matane et la Côte-Nord depuis le 23 septembre en raison de l’arrêt technique obligatoire du F.-A-Gauthier.

Comme le Saaremaa I est toujours immobilisé au quai de Godbout, le CTMA Vacancier effectuera toutes ses traversées entre Matane et Baie-Comeau, mais aux heures déjà prévues à l’horaire régulier.

À la Société des traversiers du Québec (STQ), on ignore pour le moment combien de temps cela durera. Elle poursuit son enquête afin de déterminer ce qui s’est produit pour que le navire heurte le quai.

« C’est où sur le navire où ça n’a pas marché. On fait venir les experts du navire. On enquête pour décortiquer la chaîne des événements pour savoir c’est quoi qui s’est passé », explique Bruno Verreault, porte-parole de la STQ.

Un propulseur

De son côté, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a conclu qu’un problème mécanique aux propulseurs est à l’origine de l’impact du Saaremaa I avec le quai de Godbout. « Ce qui veut dire en quelque sorte qu’il a manqué de brakes », résume Bruno Verreault.

Même si le BST a identifié une cause, la STQ poursuit son enquête. « On fait une enquête plus exhaustive. On vérifie tous les détails pour cibler la situation exacte pour qu’on puisse réparer le cas échéant. »

En fin de semaine dernière, des inspections sous-marines ont été réalisées à l’aide de plongeurs. « On a vérifié la coque et les propulseurs et on n’a pas remarqué de bris apparents », avait confié le porte-parole lundi.