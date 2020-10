Des ateliers pour les parents immigrants

Manicouagan interculturelle lance les ateliers Espace Parents. Destinés aux parents immigrants, ils se déclinent comme un lieu d’échanges sur les défis d’être parent en contexte d’immigration.

Ces nouveaux rendez-vous, qui s’amorceront le 7 novembre, visent l’accompagnement des personnes immigrantes pour exercer leur rôle parental et le renforcement de leurs capacités d’adaptation.

Neuf rencontres de deux heures se tiendront les samedis avant-midi à compter de 10 h à la Maison des familles de Baie-Comeau. Il est question d’un groupe fermé de cinq parents, d’où l’importance de s’inscrire rapidement. Intéressant à savoir, un service de halte-garderie gratuite sera disponible sur place.

Parmi les sujets qui seront abordés dans les prochaines semaines, on peut penser aux changements dans la famille découlant de l’immigration, à l’identité de son enfant et aux mythes et réalités sur la Direction de la protection de la jeunesse.

Les ateliers seront animés par Eve Lecavalier et Nadine Arseneau-Cyr. L’inscription est obligatoire avant le 2 novembre auprès d’Eve Lecavalier au 418 296-6388, poste 218 ou par courriel à eve.lecavalier@emersion.qc.ca.