Les entreprises GC développent l’abattage et l’émondage

Deux Baie-Comois viennent de se lancer en affaires dans le domaine de la coupe d’arbres et de l’émondage. Avec Les entreprises GC, Kevin Grenier et Alexandre Chiasson ont l’intention de combler un vide.

« Au début, on se cherchait un peu et on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’abatteurs en hauteur avec nacelle », explique Kevin Grenier, qui a travaillé pour une minière du Grand Nord jusqu’au printemps.

Depuis la fin mai-début juin, les deux émondeurs professionnels multiplient les contrats. « La demande est là et il n’y a personne d’autre qui fait ça. Il y a des clients qui attendaient depuis un an, deux ans. »

Si l’entreprise peut opérer dans ce domaine qui n’est pas sans risque, c’est que Kevin Grenier détient depuis 10 ans ses cartes de compétence pour le travail en hauteur, ce qui a permis aux deux associés de souscrire une assurance responsabilité civile de 2 M$.

Les deux trentenaires ont aussi suivi un cours privé d’abattage manuel offert par le Centre de formation professionnelle de l’Estuaire à Forestville, un autre prérequis pour se lancer en affaires dans l’émondage.

« Au point de vue des formations, on est blindés, c’est pour ça qu’on peut s’afficher », insiste Kevin Grenier.,

Par contre, pour le moment, Les entreprises GC n’interviennent pas lorsqu’il est question de fils électriques en haute tension, comme sur le réseau d’Hydro-Québec. « On n’y touche pas encore, on attend notre licence », explique le copropriétaire. Le travail à proximité de fils près des maisons ne pose cependant pas de problèmes.

Le marché

Les services des deux émondeurs sont requis principalement pour de la taille ou de l’abattage d’arbres, mais aussi pour le retrait de souches à l’aide d’un broyeur.

« Nous, la souche, on la gruge au complet et quand on repart, il ne reste qu’à mettre des graines à gazon », explique l’homme de 30 ans. La terre qui est automatiquement prélevée lors de l’opération est redistribuée à « M. Omer », comme le souligne si bien l’émondeur en parlant du grand bénévole qui s’occupe de l’entretien des sentiers du parc Manicouagan.

Les entreprises GC répondent aussi à des appels d’urgence 24 heures par jour et sept jours sur sept, notamment quand le vent menace de casser des branches ou de renverser des arbres sur des bâtiments. « On a un système de treuil pour le tirer dans le sens contraire. »

Selon les besoins, l’entreprise recourt aussi aux services de grutiers de la firme Fortin & Lévesque de Baie-Comeau.

Le ramonage

En parallèle avec leur entreprise d’émondage, Kevin Grenier et Alexandre Chiasson s’apprêtent à se lancer dans un autre domaine en pénurie de professionnels, soit le ramonage de cheminée. Ils travaillent en association avec un troisième partenaire, Jimmy Sirois.

« On est en train de passer notre incorporation », raconte le porte-parole du trio. Les cheminées GCS devraient voir le jour au printemps 2021 à la suite de l’acquisition d’une entreprise déjà existante, dont le propriétaire transfère actuellement ses connaissances aux trois associés.

« Tous les vieux métiers sont délaissés par les jeunes », fait remarquer Kevin Grenier, qui a bien l’intention d’en profiter pour tirer son épingle du jeu avec ses partenaires.