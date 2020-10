Éric Blanchard s’offre un premier album pour ses 50 ans

À 50 ans, le Baie-Comois d’origine Éric Blanchard vient de sortir son premier album solo. Avec Rick et les Bons Moments, il met ses tripes sur la table pour offrir une musique simple et sans artifices avec des influences country, folk et rock alternatif.

« J’avais des choses à dire et je ne voulais pas mettre de détour. Il n’y a pas de fla-fla », explique au bout du fil l’artiste établi au Bas-Saint-Laurent. Il a bourlingué dans le monde de la musique, notamment comme réalisateur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste, mais sortir un album, ça, non.

« J’avais déjà écrit des chansons pour d’autres. Je m’apprêtais à prendre ma retraite et je me suis demandé qu’est-ce que j’aimerais faire et que je n’ai pas fait avant », souligne celui qui a fait partie du groupe Raton lover pendant six ans. C’est d’ailleurs avec cette formation qu’il a participé au défunt Festival des souches de Baie-Comeau.

Rick, comme on l’appelle, et les Bons Moments, le groupe de musiciens qui l’accompagne, c’est un album de huit pièces qu’il a écrites ou coécrites. Des pièces remplies d’images, mais avec des mots du quotidien, dit-il. Des pièces qui abordent des choses simples et concrètes et les difficultés qui peuvent parsemer notre route, comme la dépression, les idées suicidaires, les CHSLD et le TDAH.

« L’an dernier, après 49 ans de péripéties, j’ai reçu un diagnostic de TDAH. J’avais envie d’en parler sans en faire un drame. C’est pas toujours évident de se rendre à bon port, surtout si le capitaine lit sa carte à l’envers », mentionne celui dont les critiques l’associent à un entre-deux entre Vincent Vallières et Fred Fortin.

Le vidéoclip TDAH est sorti récemment. Au début de l’été, l’extrait Parké su’ l’flat était également disponible. Cette pièce tourne dans plusieurs radios au Québec, notamment à Baie-Comeau.

Il ne s’en cache pas, Rick et les Bons Moments, c’est le fruit d’une démarche de retour à des choses simples qu’il a faite en quittant Québec pour Sainte-Rita, un petit village de la MRC Les Basques.

Vitrine et spectacles

Éric Blanchard planifie une tournée de spectacles avec ses musiciens. Il en a d’ailleurs offert un extrait à la mi-octobre dans le cadre des vitrines de la rencontre d’automne du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec, le ROSEQ.

Fait à noter, parmi les musiciens qui l’accompagnent sur scène, il y a le batteur Olivier Beaulieu, natif de Pointe-Lebel.