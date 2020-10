Nathan Légaré encore oublié par Équipe Canada junior

Les dirigeants de Hockey Canada viennent de dévoiler la liste des 46 joueurs, dont 9 de la LHJMQ, qui ont été conviés à participer au camp de sélection d’Équipe Canada junior (ÉCJ). Les partisans du Drakkar seront sûrement déçus d’apprendre que le nom de Nathan Légaré n’y figure pas.

Trois défenseurs et six attaquants proviennent du hockey junior majeur québécois. Du côté des joueurs d’avant, on retrouve Hendrix Lapierre et Dawson Mercer, coéquipiers chez les Saguenéens de Chicoutimi, Mavrik Bourque (Shawinigan), Jakob Pelletier (Val-d’Or), Samuel Poulin (Sherbrooke) et Xavier Simoneau (Drummondville).

En ce qui concerne les défenseurs, Justin Barron (Halifax), Lukas Cormier (Charlottetown) et Jordan Spence (Moncton) ont été invités.

« À toutes les années, il y a des oubliés. Je pense à Nathan, mais aussi à (Alex) Beaucage. C’est malheureux pour lui car on aurait bien aimé qu’il ait la chance de se faire valoir au camp », a soutenu le directeur général Pierre Rioux. « À 19 ans, c’était sa dernière chance de représenter son pays au niveau junior. »

Rioux estime que cette nouvelle rebuffade contribuera à forger le caractère de son capitaine, plutôt que de l’abattre. « On lui a parlé et il n’est pas heureux, c’est sûr, mais il va s’en remettre. Ce n’est pas la première fois qu’il a à affronter un défi. »

Le dg n’est pas de ceux qui croient que les joueurs du Drakkar souffrent d’un manque de visibilité quand vient le temps pour les dirigeants de Hockey Canada de sélectionner les joueurs qui auront potentiellement la chance d’endosser le chandail unifolié.

« Ce n’est pas une question de visibilité, à mon avis. Il y a peut-être un peu moins des dépisteurs qui viennent jusqu’à Baie-Comeau, mais dans une saison normale, on joue partout au Québec et dans les Maritimes. Et aujourd’hui, avec l’abondance de vidéos disponibles et de statistiques avancées de toutes sortes, n’importe qui peut voir 100 matchs de Nathan s’il le veut », a-t-il conclu.

Il y aura toutefois un membre du Drakkar au sein d’ÉCJ lors du Championnat mondial de hockey junior, qui se tiendra à Edmonton du 25 janvier 2020 au 5 janvier 2021. Le responsable de l’équipement de l’équipe, Brian St-Louis, occupera le même rôle pour l’équipe canadienne durant le tournoi. Pour St-Louis, il s’agit d’une quatrième présence au sein d’ÉCJ.