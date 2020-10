Deux en deux pour le Drakkar contre Rimouski

Le Drakkar a signé un doublé aux dépens de l’Océanic de Rimouski, l’emportant 4-3 dans un match endiablé.

Le but vainqueur a été inscrit avec seulement 28,2 secondes à faire par Julien Létourneau. Sur la séquence, Christopher Merisier-Ortiz a récolté son quatrième point de la journée.

Comme la veille, le premier but est revenu à l’Océanic, le long tir des poignets voilé d’Isaac Belliveau ayant raison de la vigilance d’Olivier Ciarlo, à son premier départ en carrière. Les hommes de Serge Beausoleil l’ont d’ailleurs mis à l’épreuve à plusieurs reprises au premier vingt, mais le jeune homme a été solide, signant la victoire dès sa première sortie.

Plus créatif et agressif en attaque, le Drakkar a créé l’égalité à 17 :08, en avantage numérique, grâce au premier de la saison de Christopher Merisier-Ortiz. Avec un peu plus de chance, Baie-Comeau aurait même pu prendre les devants en toute fin d’engagement, mais Matthew Dunsmoor a dit non devant Roy.

Personne n’est parvenu à faire bouger les cordages à l’engagement médian. L’espace était restreint et les mises en échec arrivaient vite. En conséquence, les chances de marquer n’ont pas été légion.

Au troisième vingt, Rimouski s’est relancé en avant grâce à Ludovic Soucy, oublié devant Ciarlo. Il a pivoté sur lui-même avant de battre le gardien. Toutefois, Julien Hébert, avec son second en autant de matchs, a remis les compteurs à zéro en complétant le beau jeu de passe d’Ortiz et Julien Létourneau.

Nathaël Roy croyait bien avoir donné une bonne chance aux siens de l’emporter en frappant avec moins de six minutes à faire, mais à six contre quatre dans la dernière minute, Samy a créé l’égalité.

Jean-François Grégoire avait de nouveau modifié la composition de son premier trio. Au centre de Roy et Nathan Légaré la veille, Xavier Fortin s’est retrouvé sur le quatrième trio. C’est le premier choix de l’équipe en 2020, Félix Gagnon, qui a pris sa place. À mi-chemin de la rencontre, il a de nouveau lancé les dés, y allant cette fois avec Antoine Rochon à la place de Roy.