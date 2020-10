Jean-Pierre Fournier et Rémy Jean font encore équipe avec l’ACEQ

L’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) lance sa traditionnelle campagne corporative, à laquelle s’associent une fois de plus Jean-Pierre Fournier et Rémy Jean de Baie-Comeau.

Respectivement directeur général chez Transport Baie-Comeau et administrateur au sein de l’association, messieurs Fournier et Jean, deux amis de longue date, propageront l’importance de soutenir la campagne auprès du milieu des affaires sur la Côte-Nord.

Les deux hommes ont bénéficié des services de l’ACEQ, notamment l’hébergement à l’Hôtellerie Omer-Brazeau. À titre de parrains d’honneur de la région, ils souhaitent redonner au suivant.

« J’ai fréquenté l’Hôtellerie et vaincu un cancer. Je tiens à m’impliquer, car tous les services sont d’une aide phénoménale pour les gens atteints de la maladie. Je sais que la COVID-19 rend la vie difficile aux gens de la Côte-Nord. Je sais aussi que le cancer est une dure épreuve à relever pour ceux qui en sont atteints et leurs proches. J’invite toutes les entreprises à donner à la hauteur de leurs moyens, car c’est tous ensemble que l’on peut soutenir la communauté », témoigne Jean-Pierre Fournier dans un communiqué.

Pour sa part, Rémy Jean, qui reçoit toujours des services et des soins en oncologie à Rimouski et à Baie-Comeau, rappelle que « cette année, l’association fait face à des besoins exceptionnels » et doit faire preuve de créativité pour dispenser ses services. C’est ensemble, dit-il, que l’organisme pourra poursuivre sa mission.

Les entreprises sont invitées à s’unir pour la cause.