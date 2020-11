42e Gala de l’ADISQ : Louis-Jean Cormier gagne deux Félix!

S’il a fait choux blanc en 2015, Louis-Jean Cormier n’est pas reparti bredouille du 42e Gala de l’ADISQ présenté le 1er novembre 2020. L’artiste septilien a mis la main sur deux Félix, raflant celui Album de l’année – Adulte contemporain et celui Auteur(e) ou compositeur/compositrice de l’année, dans les deux cas pour Quand la nuit tombe.

Pour sa première récompense de la soirée, au-delà des remerciements à l’endroit de ceux et celles qui ont travaillé à la réalisation de son album, Louis-Jean Cormier a été tendre envers deux personnes influentes, celle qui partage sa vie, Rebecca Makonnen, ainsi que son père Marcel Cormier, décédé à la fin janvier 2020.

« Rebecca, tu fais tomber toutes mes frontières, tu es ma flahslight, ma voyante… Avec toi j’arrive à voir l’avenir ». « Marcel, tu as quitté pour tenir la lumière allumée », a-t-il dit, saluant en conclusion pour son prix Album de l’année – Adulte contemporain, ses juges préférés, ses enfants.

Le Félix Auteur(e) ou compositeur/compositrice de l’année s’est aussi retrouvé dans les mains du Septilien pour Quand la nuit tombe, un honneur partagé avec ses collaborateurs Daniel Beaumont, Alan Côté, David Goudreault et Martin Léon.

« On s’y attend jamais. […] C’est possiblement le plus beau trophée », a-t-il mentionné, sans vouloir offenser les autres catégories. « C’est beau célébrer l’écriture », a-t-il renchérit, d’une chose qui existe, mais qui n’existais pas dix minutes plus tôt. Louis-Jean a conclu en souhaitant bon courage à ses amis de Québec, au lendemain de la terrible tragédie.

Elisapie succède à Florent Vollant

Trois artistes de Uashat mak Mani-utenam, Scott-Pien Picard, Shauit et Matiu, figuraient parmi les nommés de la catégorie Artiste autochtone de l’année. C’est Elisapie qui a été proclamé gagnante, succédant à Florent Vollant, le récipiendaire de 2019, qui a procédé à l’annonce. Dans son discours de remerciements, Elisapie a souligné qu’elle partageait cet honneur avec les finalistes. « C’est à nous ça ».

