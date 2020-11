Deux joueurs du Drakkar sur l’équipe de la semaine de la LHJMQ

Le Drakkar a placé deux de ses porte-couleurs sur l’équipe d’étoiles de la dernière semaine d’activités dans la LHJMQ.

Avec sa récolte d’un but et trois mentions d’aide samedi contre Rimouski, le défenseur Christopher Merisier-Ortiz figure en toute logique sur cette équipe. Le général à la ligne bleue du Drakkar a aussi complété son weekend avec un différentiel de +2.

Son coéquipier Lucas Fitzpatrick reçoit le même honneur cette semaine. Lors de son départ contre l’Océanic vendredi, il a stoppé 29 rondelles, conduisant les siens vers un gain de 2-1, en fusillade.

L’ex-Drakkar Shawn Element a aussi été sélectionné dans cette équipe de la semaine. Celui qui porte désormais les couleurs des Eagles du Cap-Breton a récolté deux buts et trois passes en deux rencontres.

Le reste de cette équipe est composé de joueurs des Wildcats de Moncton, soit les attaquants Vincent Labelle (aucun but, 6 passes) et Philippe Daoust (1-4) et l’excellent défenseur Jordan Spence (3-2).