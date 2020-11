Radio-ressources et le territoire de la Côte-Nord

Loin de quoi ? et Ressources pour qui ? Ce sont les questions que se poseront les membres du Théâtre PÀP à Baie-Comeau où sera présenté le projet théâtral Radio-ressources. Une initiative qui aura lieu jeudi le 5 novembre à 20 h dans la salle Théâtre du centre des arts de Baie-Comeau.

Il s’agit d’une rencontre virtuelle de 90 minutes avec les différents acteurs de la communauté. Six grandes tables rondes rassembleront des intervenantes du milieu artistique, culturel, économique et social. Louise Canapé, Karine Otis et Émilie Pedneault, respectivement directrice de l’école secondaire Uashkaikan, directrice générale chez Corporation de gestion du port de Baie-Comeau et poétesse et artiste visuelle, donneront leur point de vue sur la situation régionale.

Elles auront la chance d’échanger des idées avec l’Ensemble, un groupe d’interprètes et une dramaturge qui joue, écrit et élabore différentes approches artistiques en lien avec les thèmes et les projets en cours. Le groupe d’artistes du Théâtre PÀP visite plusieurs régions du Québec dont les ressources naturelles sont une partie importante de leur économie. Le terme régions-ressources est d’ailleurs souvent utilisé pour caractériser ces territoires.

Dans le cas précis de la Côte-Nord, les participants veulent démontrer l’influence directe de l’industrie des pâtes et papiers dans l’histoire de la vie culturelle et sociale des citoyens. Ce spectacle sera présenté en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. La diffusion se fera en direct sur le Web grâce à la technologie de la Station Scenic, qui permet de partager entre différentes salles le contenu d’un évènement ainsi que l’équipement scénique via internet.