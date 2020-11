L’ACEQ transforme sa plateforme verslemieuxêtre.tv

L’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) transforme sa plateforme web verslemieuxêtre.tv afin de la rendre plus conviviale pour sa clientèle cible, en l’occurrence les gens atteints de cancer et leur entourage.

En pleine Semaine nationale des proches aidants, l’ACEQ a procédé, mardi, au lancement de sa nouvelle plateforme bonifiée dans le cadre d’une conférence de presse virtuelle.

Les principaux changements apportés visent à faciliter la recherche et la consultation d’informations. La durée moyenne des capsules vidéo a été grandement raccourcie pour se fixer à une quinzaine de minutes en moyenne.

Les visionnements sont donc mieux adaptés au format virtuel et à la capacité d’attention limitée des personnes qui sont en traitement, en plus de mieux répondre au temps restreint dont disposent les proches aidants pour faire des recherches et trouver du soutien.

Pertinence

Créée en 2017 afin de favoriser l’accès à ses services par l’entremise de nombreuses diffusions web, la première version de la plateforme verslemieuxêtre.tv a démontré sa pertinence et davantage encore depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Selon Lise Fréchette, directrice générale de l’ACEQ, dans les derniers mois, une moyenne de 800 personnes mensuellement ont utilisé la plateforme pour visionner des vidéos, dont 130 visiteurs uniques. Avec les bonifications apportées, elle s’attend à une augmentation de fréquentation qui pourrait permettre d’atteindre de 175 à 200 visiteurs uniques.

Plusieurs nouvelles fonctionnalités sont désormais en place afin de faciliter la navigation. Des thèmes variés sont abordés pour aider les utilisateurs à mieux traverser leur épisode de cancer, que ce soit par l’entremise de conférences, de séances d’exercices ou de témoignages.

« Verslemieuxêtre.tv est non seulement extrêmement utile aux gens de l’Est du Québec, mais gagne progressivement en notoriété dans toute la province et même outre-mer », a précisé Martin Bélanger, directeur des services sur le territoire pour l’ACEQ, en notant que peu de plateformes similaires offrent des contenus adaptés en français. « Nous sommes très fiers d’être à l’origine de cette belle innovation. »

Créée en 1982, l’ACEQ dessert les populations de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent.