Monts Groulx : des agents territoriaux de Pessamit pour au moins deux hivers

Une entente de deux ans vient d’être conclue afin de garantir la présence d’agents territoriaux de Pessamit pour la surveillance hivernale dans les monts Groulx.

Le Conseil des Innus de Pessamit et la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU), copropriétaires de la Station Uapiskha avaient interpellé à cet effet le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au cours des dernières semaines. Ils réclamaient la mise en place d’une entente permanente pour la surveillance de la pratique de la motoneige dans la réserve de biodiversité Uapishka dans les monts Groulx, mais le ministère a donné son aval pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022.

Dans un communiqué, la RMBMU explique que les agents territoriaux, toujours deux à la fois pour patrouiller l’immense territoire, s’assurent que la pratique de la motoneige se fasse dans les portions réservées à cet effet sur le territoire et en compagnie d’un guide formé et accrédité. Ils contribuent donc à « décourager les utilisateurs de la motoneige qui voudraient y circuler sans guide reconnu ».

Pour le chef de Pessamit, Jean-Marie Vollant, il va de soi que la surveillance de la Réserve de biodiversité Uapishka, située le Nitassinam, se doit d’être effectuée par des agents issus de sa communauté, comme c’est le cas depuis trois ans. Selon lui, ils possèdent l’expertise et les compétences nécessaires puisqu’il s’agit de leur territoire ancestral et que « d’en assurer la surveillance leur permet de se le réapproprier ».

Directeur général de la RMBMU, Jean-Philippe L. Messier ne manque pas de souligner que tant les motoneigistes que les randonneurs et les guides bénéficient de la présence des agents territoriaux en raison de leurs connaissances du terrain et leur aisance dans les conditions difficiles du territoire.

Un hiver occupé

Après un printemps et un été marqués par une hausse de fréquentation dans les monts Groulx, l’hiver s’annonce également occupé. Les réservations vont bon train et le calendrier se remplit rapidement.

Le comité de gestion de la réserve de biodiversité, dont font notamment partie les propriétaires de la Station Uapishka, le MELCC, et Tourisme Côte-Nord, s’inquiète cependant de cette hausse d’achalandage anticipée. Il craint pour l’harmonisation souhaitée entre les activités pratiquées, la sécurité et la protection du territoire.

L’entente de deux saisons concernant la surveillance de la pratique de la motoneige est survenue quelques jours après le dépôt du projet d’un plan directeur destiné à encadrer les activités, la mise en valeur et la protection des monts Groulx par la RMBMU.