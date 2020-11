Santé mentale et réussite : les jeunes du cégep de Baie-Comeau veulent restreindre l’accès à la région

L’Association générale des étudiantes et étudiants du cégep de Baie-Comeau (AGEECBC) a à cœur la santé mentale et la réussite éducative de ses membres. C’est pourquoi elle souhaite tout faire pour préserver l’enseignement en présentiel, même si cela doit passer par des restrictions d’accès à la région.

« On est le seul établissement d’enseignement supérieur ouvert à 100 % », souligne le président de l’AGEECBC, Alex Marin, en rappelant les bénéfices pour les étudiants de pouvoir assister à leurs cours directement au cégep. « En ce moment, on vit une session normale. La seule différence, c’est qu’on porte un masque et parfois des lunettes de sécurité. »

Or, le président peut comparer la situation d’aujourd’hui avec celle de début de pandémie au printemps dernier au cégep de Baie-Comeau alors que les cours se donnaient à distance. Il dit noter une diminution des difficultés d’ordre personnel ou pédagogique chez les étudiants.

Pendant ce temps-là, au sein de la Fédération étudiante collégiale du Québec, des associations où les cours sont offerts à distance seulement ou en formule hybride (à distance et en présentiel) vivraient plutôt l’inverse. « C’est vraiment énorme les effets sur la santé mentale », assure Alex Marin, qui considère comme une chance de « passer à côté de cette crise-là à Baie-Comeau ».

L’accès à la région

L’AGEECBC préconise de limiter le plus possible l’accès à la région afin d’éviter « le passage des gens qui n’ont pas affaire à Baie-Comeau », indique son président. Il fait notamment référence à des citoyens de la région immédiate qui auraient le goût d’aller faire du tourisme à Québec, en zone rouge, ou vice versa.

Alex Marin est en faveur d’un durcissement des accès à la région pour, répète-t-il, éviter des problèmes de santé mentale et favoriser la réussite éducative, car l’enseignement à distance perd en qualité, selon lui. « Si on augmente les restrictions, on risque d’avoir des résultats plus positifs. »

L’association étudiante part à la recherche d’appuis à sa démarche. Déjà, elle a reçu celui du conseil d’administration du cégep de Baie-Comeau. Le député de René-Lévesque a aussi été interpellé. Selon le jeune président, il n’a pas voulu prendre position, mais s’est notamment engagé à transmettre ses inquiétudes au ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

D’autres organisations seront sensibilisées à la cause dans les prochaines semaines.