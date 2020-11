Causerie littéraire avec Simon Boulerice

Vous avez envie de discuter littérature avec un écrivain chevronné? N’attendez plus, le cercle d’écriture Recréer la Côte vous invite à une visioconférence avec l’auteur Simon Boulerice. L’évènement débutera à 19 h le jeudi 26 novembre.

M.Boulerice est connu pour ses chroniques à l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit! et pour ses participations dans des émissions de télévision, dont Cette année-là, Sucré salé et L’heure est grave. Il est principalement réputé pour ses romans, sa poésie et ses pièces de théâtre. Il a écrit, entre autres, Les garçons courent plus vite, Simon a toujours aimé danser, Martine à la plage et Javotte.

Il sera possible d’échanger avec l’auteur lors d’une période de questions. L’écrivain prendra l’occasion pour donner quelques conseils et pistes d’écriture aux participants.

Vous pouvez vous inscrire d’ici le 20 novembre en remplissant le formulaire d’inscription sur le site internet officiel de Recréer la Côte. Une caméra et un micro fonctionnels seront nécessaires pour la visioconférence.