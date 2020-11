Trois maires confirment leur présence à l’élection de 2021 dans la Manicouagan

Le 7 novembre 2021, les municipalités du Québec iront aux urnes. Dans la MRC de Manicouagan, des maires confirment déjà leur présence ou non dans la course et d’autres poursuivent leur réflexion. Portrait de la situation à un an d’un scrutin qui, dans la hiérarchie politique, demeure celui qui touche de plus près les électeurs.

Même s’il est vrai qu’à 12 mois des prochaines élections générales, bien de l’eau peut encore couler sous les ponts, il n’en reste pas moins que pour certains élus, leur décision semble déjà sans équivoque.

C’est le cas du maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, qui n’a jamais caché ses intentions de solliciter un deuxième mandat. « En politique, pour être capable d’arriver au bout de la planification qu’on s’est donnée, il faut faire deux mandats », affirme-t-il.

Selon lui, huit ans, c’est ce que ça prend au moins pour concrétiser les grands projets de développement mis en place afin d’augmenter les revenus de taxation dans le secteur des affaires et ainsi alléger le fardeau fiscal du domaine résidentiel.

« Ce serait terrible d’arrêter ça. Il est trop tôt pour passer le flambeau à quelqu’un d’autre », dit-il en assurant qu’il préparerait le passage de ce flambeau vers la fin de son deuxième mandat.

Dans la course!

Pour deux autres maires, tout semble également coulé dans le béton. À Godbout, Jean-Yves Bouffard sollicitera le poste de maire pour un deuxième mandat, lui qui était pratiquement néophyte en politique lors de son élection de 2017 puisqu’il avait seulement une année d’expérience au conseil municipal.

« J’ai pas fini », lance l’élu en faisant référence à tous les projets qui demeurent sur sa table de travail, notamment le dossier des égouts et de l’aqueduc.

À Franquelin, Steeve Grenier compte également solliciter un deuxième mandat. « Oui, j’ai des projets à terminer et je devrais être là », assure celui qui a rempli deux mandats comme conseiller municipal avant d’accéder à la mairie.

Lui aussi se sent interpellé par le dossier du réseau d’égout. Il parle aussi de la démolition du bâtiment « bondé de champignons » qui abritait le club FADOQ et la bibliothèque ainsi que de l’avenir de l’actuel bureau municipal. Le nouveau centre multifonctionnel du village, qui regroupera ces services et plus encore, est pratiquement terminé.

C’est non!

Du côté de Pointe-Lebel, le maire Normand Morin ne se représentera pas. Il est catégorique là-dessus. Il faut cependant se souvenir qu’il y a quatre ans, après avoir annoncé qu’il quittait la politique, il s’était ravisé pour mener une campagne électorale dont il est sorti vainqueur.

J’avais décidé de rester, car je voulais finir le dossier des parcs (aqueduc et égout). Je croyais que je pourrais passer au travail », avoue-t-il. Finalement, la complexité des étapes à franchir encore ne lui aura pas permis d’atteindre son objectif. Aujourd’hui, il prévoit le dépôt des plans et devis pour février 2021 en vue d’un lancement des travaux au printemps 2022 « si tout va bien », précise-t-il.

Réflexion en cours

Les maires des quatre autres municipalités de la MRC de Manicouagan sont toujours indécis concernant leur présence dans la course aux élections de novembre 2021. À Ragueneau, Joseph Imbeault en est à la dernière année de son deuxième mandat comme maire, après quatre ans comme conseiller municipal.

Il hésite encore, bien qu’il envisage très sérieusement laisser sa place à un autre. « J’ai 72 ans, c’est sûr que l’âge est là. J’ai vécu de bons moments, mais à un moment donné, il faut penser à nous aussi. »

Maire de Pointe-aux-Outardes depuis juillet 2017, puisqu’il avait assumé l’intérim à la suite du décès d’André Lepage, Serge Deschênes n’a pas encore pris sa décision non plus. « Je ne suis pas rendu là. Il y a tellement de choses en route, de dossiers, c’est là-dessus qu’on se concentre, je dirais », souligne celui qui fait partie du conseil municipal depuis 2013.

À Chute-aux-Outardes, le maire Yoland Émond poursuit aussi sa réflexion. Il en est à son deuxième mandat comme premier magistrat, en plus des quatre ans qu’il a passés comme conseiller.

Pour sa part, Étienne Baillargeon, élu en juin 2019 à la mairie de Baie-Trinité, réfléchit toujours à son avenir politique. « Je ne me suis pas encore arrêté à cette question, car pour moi, c’est encore loin et bien des choses peuvent changer », dit-il, tout en précisant garder la volonté de revaloriser sa municipalité.