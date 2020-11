Affrontement Drakkar et Océanic cette fin de semaine

Le Drakkar et l’Océanic croiseront le fer à deux reprises cette fin de semaine au centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.

Les affrontements auront lieu samedi 16 h et dimanche 13 h, a annoncé mardi après-midi la ligue junior majeur du Québec (LHJMQ).

« On fait tout ce qu’on peut pour permettre à nos joueurs de continuer à jouer », a dit le Commissaire Gilles Courteau.

Les deux matches devaient être joués les 19 et 20 février prochains, mais les circonstances et l’annonce de lundi sur la prolongation des congés des fêtes ont modifié la situation et la direction de la ligue a décidé de devancer les matches.

« Je suis toujours confiant que nous aurons une saison de 60 parties par équipe », a expliqué M. Courteau.

Les matches disputés dans la bulle du Centre Vidéotron sont toujours prévus à l’horaire. Il n’a cependant pas été possible d’apprendre de nouveaux développements sur l’évènement.