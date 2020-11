Les clubs de ski de fond préparent leur saison

Ce n’est pas la pandémie qui va freiner les ardeurs des amateurs de ski de fond cet hiver, bien au contraire peut-être, et les deux clubs de Baie-Comeau préparent leur prochaine saison sous le signe de l’adaptation.

Au sein de l’organisation Les Sentiers de la rivière Amédée, le président Jacques Bérubé s’engage à tout faire pour que les fondeurs puissent s’en donner à cœur joie le plus souvent possible et dans des conditions de sentiers sécuritaires. En ski de fond, la distanciation ne pose pas de problème, se réjouit-il. Même chose pour le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), de la raquette ou de la randonnée, qu’il est aussi possible de pratiquer sur place.

Par contre, au local de l’accueil ainsi qu’aux chalets La rencontre et du Lac, les mesures sanitaires de base qui prévalent dans les endroits publics depuis le printemps seront appliquées. Le club a d’ailleurs pris les devants en sollicitant des conseils auprès de la santé publique pour s’assurer de bien faire les choses.

Oui, l’accueil demeurera ouvert et les skieurs pourront encore y farter leurs skis et louer un casier. Jacques Bérubé prévient cependant les amateurs d’une chose. « Si vous rentrez à l’accueil, vous ne passez pas deux heures là à jaser avec le voisin. Vous rentrez et vous sortez. »

En raison de la crise sanitaire, le club a pris la décision de suspendre la location d’équipements de ski et de raquettes. Le nettoyage et la désinfection auraient été trop exigeants.

Pas question non plus d’offrir le service de soupe au chalet La Rencontre. Les activités sociales habituelles des dernières années sont également sur la glace.

En raison de l’annulation de l’événement Promo-Ski cette année, toujours en réaction à la pandémie, le club Les Sentiers de la rivière Amédée a dû trouver une alternative pour la prévente de cartes de saison. Une journée de prévente sera offerte le samedi 28 novembre à l’accueil. Des membres seront aussi contactés par courriel pour renouveler leur abonnement à un coût identique à celui de la dernière saison. Enfin, il sera toujours possible d’acheter sa carte de membre à l’ouverture de la saison.

L’an dernier, l’organisation du secteur Mingan comptait 550 membres. « On a augmenté par rapport à d’autres années. Ça progresse. Je pense qu’on a une bonne réputation au niveau des pistes », conclut le président.

Au Norfond

Au club Norfond, le président Ricky Young confirme aussi que les pistes de ski de fond seront accessibles dès que la quantité de neige tombée le permettra, ce qui est le cas bien souvent autour de la mi-décembre.

Par contre, là où le bât blesse présentement en prévision de la prochaine saison, c’est du côté de l’accueil. « C’est l’accueil le problème. La vente de billets journaliers ou de cartes de membre, ça se fait sur place et nos deux préposés ne reviennent pas. Ils ont près de 80 ans chacun », explique le président, tout en notant que la pandémie de COVID-19 les a fait réfléchir.

Le club est à la recherche de bénévoles. Il s’agit en effet de postes non rémunérés, bien qu’un dédommagement est remis, note Ricky Young. En même temps, le conseil d’administration réfléchit à des alternatives possibles, notamment pour l’achat des billets qui pourraient peut-être se faire par virement Internet.

S’il fallait que l’accueil demeure fermé, cela voudrait aussi dire que les fondeurs seraient privés d’un endroit pour préparer leurs skis.

Le fonctionnement de l’accueil reste à régler et, heureusement, le Norfond, qui s’est également informé auprès de la santé publique des mesures à mettre en place, a encore quelques semaines devant lui.

Avec la popularité de la pratique d’activités de plein air en raison de la pandémie, Ricky Young s’attend qu’un nombre plus élevé de personnes qui pratiqueront le ski de fond cet hiver, d’où l’importance de leur offrir de belles pistes.

Bon an mal an, le Norfond compte une centaine de membres.