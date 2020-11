Les Créations FlorMétal s’installent aux Galeries Baie-Comeau

C’est ce jeudi 12 novembre qu’aura lieu l’ouverture de la nouvelle boutique-galerie d’art Les Créations FlorMétal. L’évènement, qui se déroulera sur trois jours, se tiendra dans les locaux de l’entreprise située aux Galeries Baie-Comeau, devant l’épicerie Provigo. Le tout est organisé par la propriétaire Joannie Raymond, artiste-peintre et soudeuse de la région.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Mme Raymond invite la population aux journées d’ouverture de sa nouvelle boutique où seront exposées ses œuvres sur toiles, des sculptures en bois et en acier, des foyers ainsi que d’autres œuvres d’artistes de la région.

Elle explique qu’en raison de la COVID-19 et des mesures d’hygiène, « l’ouverture se passera sur trois jours, jeudi 12 novembre de 10 h à 19 h, vendredi 13 novembre de midi à 19 h et samedi 14 novembre de 10 h à 16 h ».

L’artiste-peintre et soudeuse travaille depuis quelques mois à son compte et, avec l’aide de son conjoint, s’aventure dans le monde de l’entrepreneuriat avec la passion qui caractérise les artistes.

Malgré la pandémie qui sévit, Joannie Raymond n’a pas chômé cet été. Lorsqu’elle parle de ses réalisations, elle mentionne avant tout sa spécialisation dans la conception de foyers. « Ce sont des foyers artisanaux en acier très épais et plus durable que ceux qu’on trouverait dans les grandes boutiques ». Elle a reçu un total de 23 demandes simplement pour ses foyers.

En plus de la sculpture, l’artiste-peintre a également vendu ses tableaux. « Je n’ai jamais autant vendu que cette année. Beaucoup de gens locaux et aussi des gens de l’extérieur. Le Québec et le Nouveau-Brunswick m’ont acheté des toiles pendant le confinement », a-t-elle ajouté.

Joannie Raymond collabore déjà avec Marius Blais, sculpteur pour Les Créations Ferécho, ainsi que Manon Jobin et Dyane Dastous, toutes deux artistes-peintres. « Je voulais que les artistes aient des styles différents », précise-t-elle en parlant de la qualité artistique de ses homologues.

« J’ai découvert mon style artistique dans mon cours de soudure. Je jouais avec un fil d’aluminium quand soudainement, mon fil ressemblait à une fleur! » dit la travailleuse autonome. Étant également fleuriste de formation, elle a immédiatement compris qu’elle en ferait sa forme d’art, son style.

« En fleuristerie on joue beaucoup avec les fils, les bijoux, plein de matériaux. On dirait que le soudage c’est la même chose, c’est manuel, le fil, le matériel, c’est ce qui a donné mon style », explique l’artiste visuelle.

Lors des trois journées d’ouverture, il y aura des prix de présences pour les visiteurs. « Une toile sera à tirer ainsi que d’autres prix de présence. Un coupon de participation sera donné aux visiteurs et un deuxième coupon sera offert à ceux qui vont acheter » dit-elle. « Il y aura également un rabais de 20 % sur tous les œuvres en boutique durant l’évènement », lance Mme Raymond en conclusion.