La médaille du gouverneur général décernée à Gabrielle Thomas

Le 3 novembre dernier, Gabrielle Thomas, finissante au programme d’éducation intermédiaire (PEI) de l’école secondaire Serge-Bouchard, a reçu le prix du gouverneur général pour ses performances académiques.

L’étudiante a remporté les grands honneurs grâce à une moyenne académique générale de 95,2 % cumulée entre le quatrième et cinquième secondaire. En plus de ses excellentes notes, Gabrielle s’est impliquée dans le conseil étudiant et dans le comité du bal des finissants.

Ses talents ne se résument pas uniquement au plan académique. La jeune étudiante est également une artiste et l’une de ses œuvres avait été sélectionnée pour illustrer l’agenda annuel 2017-2018 de l’école secondaire.

Gabrielle Thomas a reçu son prix des mains de Lucie Bhérer, directrice de l’école Serge-Bouchard au moment de la remise de la médaille, et de Marie-Claude Léveillé, directrice adjointe de l’établissement.

Gabrielle aura la chance de poursuivre ses projets alors qu’elle continue ses études au cégep de Baie-Comeau. Son objectif serait d’intégrer le programme d’aménagement cynégétique et halieutique dès l’an prochain.

Plusieurs personnalités publiques ont emporté cet honneur, entre autres Pierre Trudeau, Tommy Douglas, Kim Campbell, Robert Bourassa, Robert Stanfield et Gabrielle Roy.