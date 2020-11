Les frères Ouellet ouvrent un deuxième resto

Trois ans pratiquement jour pour jour après l’ouverture du Resto Les 3P, les frères Mario et Kevin Ouellet viennent de lancer Mom’s et Pop’s, une bannière spécialisée dans le poulet frit ou rôti et la pizza, dans une formule pour emporter ou sur livraison.

Pandémie ou pas, les deux associés ont décidé de foncer. Mom’s et Pop’s a ouvert ses portes le 2 novembre.

La bougie d’allumage aura été la fermeture d’un autre restaurant, ce qui a libéré un local dans le même immeuble commercial que le Resto Les 3P sur boulevard Laflèche. La plus grande disponibilité de Mario Ouellet, nouveau retraité de l’aluminerie Alcoa, a également compté dans la décision.

« Au lieu d’avoir un concurrent, on s’est dit on va l’essayer », explique le nouveau restaurateur à plein temps. Mais il faut dire que l’ouverture de Mom’s et Pop’s permet aussi au Resto Les 3P de bénéficier d’une deuxième cuisine pour faire une partie de sa production.

Pendant un temps, les restaurateurs ont envisagé la possibilité d’utiliser le local vacant pour cuisiner une gamme de prêt-à-manger dans le but de développer la marque de commerce du Resto Les 3P, comme de la sauce à spaghetti. Puis ils se sont ravisés et ont contacté le franchiseur Mom’s et Pop’s.

Un besoin

« La demande était là », assure Kevin Ouellet. Il faut dire que la fermeture de la chaîne PFK en 2018 a réduit l’offre dans le domaine du poulet frit à Baie-Comeau.

Avec la bannière Mom’s et Pop’s, la possibilité d’ouvrir un restaurant offrant uniquement des commandes à emporter ou sur livraison était loin d’être dénué d’intérêt pour les frangins, lorsqu’on connaît les restrictions sur la capacité des salles à manger des restaurants en pleine pandémie.

« On sait qu’on en a pour un an deux ans (avec la pandémie) et on s’est dit let’s go, on fait du take out et livraison », poursuit Mario Ouellet.

Mom’s et Pop’s offre de la pizza, tout comme le Resto Les 3P, mais ça n’inquiète pas les deux associés qui sont d’avis que les clients préféreront l’une ou l’autre tout simplement. « C’est une autre pizza, c’est un autre piment, c’est une autre sauce, c’est une autre pâte, c’est une pizza complètement différente », explique Mario Ouellet.

De l’audace

Les restaurateurs reconnaissent qu’investir 100 000 $ dans le lancement d’une nouvelle bannière en cette période difficile en restauration a de quoi en surprendre et en réjouir plusieurs dans la Manicouagan. Ils se font féliciter pour leur audace et pour la création de la douzaine d’emplois qui en découlent.

Le recrutement de la main-d’œuvre n’a d’ailleurs posé aucun problème, à leur grande joie. Selon Mario et Kevin Ouellet, le mot se passe qu’il est agréable de travailler pour eux et qu’ils sont « de bons boss ».

Rappelons qu’un an après son ouverture, le Resto Les 3P prenait de l’expansion en 2018 en utilisant un local contigu qui venait de se libérer pour ouvrir le Pub Les 3P.