Julie Bourgoing honorée par la fondation Monique Fitz-Back

La technicienne en travaux pratiques de l’école secondaire Serge-Bouchard, Julie Bourgoing, a reçu un certificat de reconnaissance de la fondation Monique Fitz-Back, lors d’une soirée-bénéfice organisée le 4 novembre dernier.

Mme Bourgoing est reconnue pour son implication dans les projets environnementaux. Elle a d’ailleurs développé une collaboration avec la fondation afin de concrétiser des projets qui lui tenaient à cœur.

La participation financière de l’organisme a été un élément clé pour la réalisation des plans de la récipiendaire. Les investissements ont d’ailleurs permis l’achat d’un nouveau composteur et de stations destinées au remplissage de bouteilles d’eau réutilisables.

Un montant de 500 $ a même été accordé pour la réalisation du projet « Ensemble, on s’engage et on agit! », qui favorise l’esprit de solidarité et l’acceptation des autres.

En partenariat avec le Mouvement Desjardins, la fondation Monique Fitz-Back a profité de sa soirée-bénéfice annuelle pour rendre hommage aux membres du personnel de l’éducation du Québec qui promeut l’éducation relative à l’environnement et à un milieu sain dans une perspective de développement durable.

« La direction du Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint à l’école secondaire Serge-Bouchard pour féliciter Mme Julie Bourgoing, mais aussi ses partenaires dans l’aventure du comité environnement, Mmes Nathalie Brown et Brigitte Comeau de même que l’ensemble des jeunes qui s’impliquent », est-il écrit dans un communiqué.