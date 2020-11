La Ville consulte les aînés

La Ville de Baie-Comeau lance une consultation auprès des citoyens de 60 ans et plus dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

D’ici la fin de 2020, diverses informations seront colligées par différents moyens afin de guider les autorités municipales dans l’analyse et l’élaboration d’un plan d’action leur permettant de rester actif dans la communauté.

Premièrement, un sondage en ligne est maintenant disponible sur le site de la Ville pour les personnes âgées ainsi que pour les organismes locaux œuvrant auprès des aînés.

Ensuite, l’escouade « Amis des aînées » rencontrera les citoyens de 60 ans et plus dans les nombreux endroits publics qu’ils fréquentent, entre autres les bibliothèques, parcs, centres commerciaux et pavillons municipaux.

Pour finir, la Ville collaborera avec les résidences pour aînés en organisant des activités pause-café afin d’offrir de l’information et des suggestions pour rester impliqué et actif dans la communauté.

Grâce au partenariat des épiceries IGA, Maxi et Provigo, trois cartes-cadeaux d’une valeur de 100 $ seront tirées parmi les participants.

La Ville cible un objectif d’au moins 250 répondants. Les consultations se termineront le 31 décembre.