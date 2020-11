Les décombres d’un incendie tardent à être ramassés

Trois mois après l’incendie qui a détruit un bâtiment abandonné depuis de nombreuses années sur la route Maritime à Baie-Comeau, les décombres sont toujours sur place et rien n’indique qu’ils disparaîtront bientôt.

Appartenant dans le passé à une pétrolière, la bâtisse désaffectée a été la proie des flammes dans la soirée du 21 août.

À la Ville de Baie-Comeau, on assure suivre la situation de près. Le maire Yves Montigny explique que le ramassage des débris et le nettoyage du site reviennent au propriétaire des lieux et non à la municipalité.

« Ça me préoccupe clairement. Ce n’est pas la Ville qui va ramasser ça. Ça appartient à un propriétaire privé », précise le maire. Il refuse de l’identifier, mais souligne qu’il n’a plus de bureaux à Baie-Comeau.

Mise en demeure

Le service du greffe a rapidement fait parvenir une mise en demeure au propriétaire des lieux dans les jours suivant l’incendie. Depuis quelques semaines, des échanges se tiennent entre les deux parties, assure Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications à la Ville. « Il nous a indiqué qu’il travaille sur une solution. »

À la fin de la semaine dernière, il était question d’une relance à effectuer afin de tenter de faire bouger les choses.