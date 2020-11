Place au Marché de Noël virtuel en Manicouagan

La première édition du Marché de Noël virtuel en Manicouagan vient d’être lancée. Depuis samedi, les exposantes font leur entrée sur le groupe Facebook dédié à l’événement afin d’y présenter leurs collections juste à temps pour les achats des fêtes.

Une vingtaine d’artistes, artisanes et petites entreprises sont associées au rendez-vous de novembre et décembre. Leurs créations vont de la couture à la peinture en passant au tricot, aux savons, au chocolat et aux cartes de souhaits, entre autres choses.

Les représentantes Tupperware et Tocara, à titre d’exemples, sont également du rendez-vous.

Les participantes exposent leurs œuvres dans des albums photos publiés sur le groupe Facebook Marché de Noël virtuel Manicouagan édition 2020. « Comme on ne peut se regrouper toutes au même endroit en présentiel, nous avons décidé de le faire de façon virtuelle », explique Maude Roussel, porte-parole du regroupement.

L’événement permettra aux Manicois de découvrir des idées-cadeaux et d’encourager les créateurs de chez nous. « C’est aussi pour dire aux gens achetez donc localement pour faire virer l’argent dans l’économie locale », insiste Maude Roussel en soulignant que l’achat local est plus que jamais un enjeu de société.

Des interventions en direct seront faites sur Facebook. Il est aussi question d’ateliers en ligne, notamment sur la création de cartes.

Dans le confort de son foyer, il sera donc possible de magasiner pour découvrir de véritables petits trésors à offrir aux personnes chères.

Fait à noter, la Haute-Côte-Nord a également son marché de Noël en mode virtuel.