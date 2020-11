Alex Falardeau quitte le Drakkar

Le défenseur Alex Falardeau vient de quitter le Drakkar. Le défenseur, insatisfait de son utilisation, est rentré à la maison et a demandé un échange.

« Alex n’était pas satisfait de son utilisation. Il a demandé samedi à rentrer chez ses parents pour réfléchir à ça et continuer de s’entraîner. Il a décidé de rester là et il a demandé à être échangé », a confié le directeur général du Drakkar, Pierre Rioux, un peu surpris du geste de l’arrière de 6 pieds et 171 livres.

« Oui, on a été surpris, a-t-il avoué. J’aurais aimé qu’il se donne un peu plus de temps, mais c’est sa décision. À 18 ans, on estimait qu’il avait un beau potentiel. On verra maintenant pour la suite », a ajouté Rioux, qui assure que la séparation entre les deux clans s’est faite de façon civilisée.

Avec le départ de Falardeau, le Drakkar se retrouve donc avec sept défenseurs dans l’entourage de l’équipe. Pour l’instant, le dg ne compte pas rappeler un autre arrière, indiquant au passage qu’il pensait d’ailleurs à ramener son alignement à sept défenseurs dans les semaines à venir.

On se rappellera qu’Alex Falardeau était devenu membre du Drakkar le 16 décembre 2019, journée où l’équipe qui l’avait repêché, les Eagles du Cap Breton, l’avaient cédé au Drakkar en compagnie de deux choix de deuxième ronde en retour de Xavier Bouchard, aujourd’hui porte-couleur des Huskies de Rouyn-Noranda.

En 29 matchs avec Baie-Comeau la saison dernière, le défenseur avait récolté deux buts et deux mentions d’aide, affichant un différentiel de -6. Jusqu’ici cette saison, Falardeau avait été en uniforme pour cinq matchs du Drakkar, n’amassant aucun point.