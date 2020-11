Justin Ducharme torpille le Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau a démontré plus de rapidité et plus de mouvement avec la rondelle jeudi soir contre les Foreurs de Val-d’Or, mais la précision dans les tirs n’a pas suivi. De plus, Justin Ducharme avait décidé qu’il se payait une bonne soirée. L’auteur des trois buts des siens a conduit les Foreurs à un gain de 4-2.

Le troisième but du vétéran a été enfilé à 15 :29 du dernier tiers. Après avoir récupéré une rondelle libre au centre, Ducharme a pris de vitesse tout le monde avant de déjouer facilement Lucas Fitzpatrick.

Les deux gardiens ont eu à se distinguer à quelques reprises en première période, qui s’est conclue sans but. Une des bonnes chances du Drakkar est revenue à Nathan Légaré, qui s’est faufilé entre les deux défenseurs, mais Jonathan Lemieux a aisément stoppé son tir bas. À l’autre bout, Lucas Fitzpatrick a été testé à courte distance par les attaquants abitibiens.

Dès la 27e seconde de la deuxième période, Brandon Frattaroli a donné les devants aux siens. Il a été frustré par Lemieux sur son premier tir, mais le défenseur a perdu le retour et le vétéran de 20 ans n’a pas raté l’occasion d’enfiler son second de la campagne. Toutefois, à peine 50 secondes plus tard, Justin Ducharme a créé l’égalité.

En troisième, Nathaël Roy était parvenu à créer l’égalité après le second de Ducharme. Jeremy Michel a complété dans un filet désert.

Par la bande : Les deux mêmes équipes se retrouveront vendredi, toujours au centre Henry-Leonard…Autant les Foreurs (0 en 3) que le Drakkar (0 en 1) n’ont pas marqué avec l’avantage d’un homme.