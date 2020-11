La journée Mardi, je donne sera de retour le 1er décembre

Le mardi 1er décembre, ce sera la journée nationale du don Mardi, je donne et, pour l’occasion, 12 entreprises feront équipe avec Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan pour engranger des fonds.

Quelques jours après le fameux Vendredi fou, Mardi je donne veut sensibiliser tout un chacun aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité tout en profitant du moment pour parler de solidarité et consolider son réseau d’entreprises engagées.

Ces partenaires soutiennent la cause de différentes façons. On peut penser à la remise de 1 ou 2 $ par facture le 1er décembre ou, entre autres, au don d’une partie des recettes du jour.

Centraide Haute-Côte-Nord se dit d’autant plus reconnaissant de l’engagement des gens d’affaires que la période est on ne peut plus difficile pour tout le monde.

Rappelons que l’organisme est en plein cœur de sa campagne de financement 2020, dont l’objectif est de 725 000 $, soit le même montant que l’an dernier. Il a gardé la même cible, même si dans son scénario le plus pessimiste, sa directrice générale, Josée Mailloux, s’attend à encaisser une baisse des dons de 100 000 $.