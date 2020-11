Loisir et Sport Côte-Nord soulignera le dépassement différemment

Malgré le contexte et les impacts de la COVID-19, les efforts et les mérites des étudiants-athlètes nord-côtiers, associations et clubs ne passeront pas sous silence pour Loisir et Sport Côte-Nord, en partenariat avec la Fondation Loisir Côte-Nord. Le Gala Méritas 2020 prendra une tout autre forme pour la remise des bourses, soit par la diffusion d’une capsule sur Facebook le 28 novembre.

« Cette formule s’avère la plus efficace considérant que les périodes d’entraînement et les calendriers de compétition ont été annulés, ne permettant pas une évaluation appropriée des performances. De plus, l’arrêt des activités et les nouvelles mesures en place ayant des impacts financiers sur le réseau régional sportif, la Fondation Loisir Côte-Nord offrira exceptionnellement un soutien financier aux associations régionales et aux clubs membres lorsqu’il y a absence d’association régionale », indique Loisir et Sport Côte-Nord.

Les athlètes nord-côtiers de la catégorie Élite provinciale se verront aussi remettre des bourses pour l’occasion.

Le dépassement des athlètes de la Côte-Nord sera donc souligné et encouragé sur la page Facebook de Loisir et Sport Côte-Nord le 28 novembre prochain.