Québec octroie 65,5 M$ de plus pour aider l’industrie touristique

Des entreprises touristiques mises à l’épreuve par la pandémie de COVID-19 auront accès à de nouvelles ressources pour atténuer leurs pertes puisque des mesures supplémentaires totalisant 65,5 millions de dollars s’ajoutent au Plan de relance touristique de 753 M$ annoncé en juin et aux mises à niveaux de différents programmes.

« Le gouvernement répond ainsi aux besoins des acteurs de l’industrie touristique et contribue à préserver la capacité d’accueil et l’attractivité de la destination québécoise, dans un contexte où la pandémie a grandement affecté l’industrie touristique, ici comme partout dans le monde », indique-t-on.

« Nous agissons autant pour répondre aux besoins immédiats des entrepreneurs que pour maintenir nos actifs stratégiques, et ce, tout en donnant à l’industrie les moyens de se projeter dans l’avenir postpandémie. Nous continuerons d’être présents pour les hommes et les femmes qui sont le cœur de notre industrie, et je travaille avec tous nos partenaires pour qu’ils soient outillés afin de traverser cette période de grands défis», commentait Caroline Proulx, ministre du Tourisme, lors de l’annonce.

De ces nouveaux montants, 38 M$ seront dédiés au secteur de l’hébergement touristique. « Un soutien financier sera accordé aux entreprises sur la base de l’écart de la taxe sur l’hébergement (TSH) versée pour les deuxième et troisième trimestres de 2020, par rapport à celle versée pour ces mêmes trimestres en 2019. Le montant versé compensera la totalité de l’écart, ou un maximum de 200 000 $ par établissement», explique-t-on. Les établissements de 4 à 299 chambres devront toutefois démontrer une baisse d’au moins 30 % du montant de TSH perçu pour les deuxième et troisième trimestres de 2020 combinés, par rapport à la même période en 2019.

17 M$ auront comme objectif de soutenir les « portes d’entrée touristiques » du Québec. 5 M$ seront dévolus à la promotion touristique sur les marchés québécois et hors Québec afin de préparer la relance touristique. La priorité sera d’inciter les Québécois à découvrir ou à redécouvrir leur région.

3 M$ sur trois ans accordés au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme pour la mise en œuvre d’actions ciblées visant à contrer les effets de la pandémie sur la main-d’œuvre en tourisme.