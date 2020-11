Le syndicat des infirmières échoue dans sa démarche auprès des administrateurs du CISSS

Le Syndicat des intervenantes et intervenants en santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ) et la Fédération de la santé du Québec (FSQ) ont échoué dans leur démarche auprès des membres du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord, dont ils souhaitaient la signature d’une déclaration d’engagement pour assurer la santé et la sécurité du personnel et de la population.

Se disant inquiètes par rapport à la deuxième vague de COVID-19, les deux organisations ont voulu profiter de la séance du conseil d’administration du mercredi 18 novembre pour obtenir cet engagement, allant de la disponibilité d’équipements de protection individuelle à l’équité de traitement entre le personnel du CISSS et celui des agences privées, entre autres.

Dans un rapport qu’il présenté lors de cette séance, Claude Lévesque, président-directeur général par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, a souligné que les administrateurs n’avaient pas à signer le document puisqu’ils sont déjà soumis à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et qu’ils la respectent.

Selon lui, les membres du conseil d’administration assument leurs responsabilités auprès de la population et des employés de l’organisation. « Le conseil questionne et approuve les orientations proposées en lien avec la sécurisation du personnel dans la phase actuelle de COVID-19 », a-t-il assuré.

Le SIISNEQ, qui fait partie de la FSQ, représente près d’un millier d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et d’inhalothérapeutes sur la Côte-Nord.