Le Drakkar refuse de céder trois fois consécutives devant Val-d’Or

Dans l’état actuel des forces, l’offensive du Drakkar est loin d’être la plus menaçante de la LHJMQ, tous s’entendent là-dessus. Si en plus on la prive de son meilleur marqueur, on ne donne pas cher de sa peau. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences.

Avec Nathan Légaré hors de l’alignement, les troupiers de Jean-François Grégoire ont arraché un gain de 3-2 en fusillade aux dépens des Foreurs de Val-d’Or.

Olivier Ciarlo était devant la cage des locaux. Le gardien recrue, qui avait goûté à la victoire lors de sa seule autre sortie au hockey junior majeur, a de nouveau très bien fait, stoppant 31 tirs.

Brandon Frattatoli a guidé l’offensive des siens avec les deux buts de l’équipe. Son premier a été inscrit au terme d’un bel effort individuel en deuxième, emportant avec lui le gardien William Blackburn et le filet dans sa course. Son second a créé l’égalité 2-2 en milieu de troisième, en avantage numérique. Nathaël Roy a tranché le débat en fusillade.

Jacob Gaucher, en première, a lancé les hostilités. À peine 21 secondes plus tard après le premier de Frattaroli, Marshall Lessard avait redonné la priorité à Val-d’Or.

Moment inquiétant en début de troisième alors que Jérémy Jacques s’est fait solidement sonner par une mise en échec par derrière d’Olivier Picard. Le défenseur est revenu debout au banc des siens, mais tranquillement.

Selon l’organisation du Drakkar, Nathan Légaré se serait blessé à une épaule lors du match de vendredi entre les deux mêmes équipes. On assure toutefois que ce retrait se voulait préventif et que le capitaine devrait être en uniforme lors de la prochaine rencontre des siens, jeudi soir à Rouyn-Noranda.

Le voyage en Abitibi

Selon le scénario prévu il y a une semaine, le Drakkar devait jouer deux fois à Rouyn-Noranda et finir le périple à Val-d’Or dans son voyage en Abitibi cette semaine. En fin de journée, c’était ce qui prévalait encore.

Toutefois, le calendrier pourrrait être logiquement modifié pour trois rencontres consécutives contre les Huskies, puisque ces derniers, qui devaient être les visiteurs dimanche au centre Henry-Leonard, n’ont pu traverser le fleuve en raison d’un autre des multiples épisodes des déboires du F.-A.-Gauthier. À l’inverse, les Foreurs n’ont pas plus se rendre à Rimouski, d’où la raison de ces trois matchs au même endroit. La chose reste à déterminer.