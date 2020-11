François Legault demande de se limiter à deux rassemblements à Noël

Le premier ministre du Québec, François Legault, souhaite que les Québécois se limitent à deux rassemblements durant les quatre jours où les fêtes sont permises pour Noël, soit du 24 au 27 décembre.

Les rassemblements doivent se limiter à 10 personnes tel qu’indiqué le 19 novembre. « La santé publique nous a dit: il y a quatre jours de disponibles, mais on veut qu’il n’y en ait que deux qui soient utilisés, explique M. Legault. Donc, les gens pourront se voir deux soirées sur les quatre jours. »

Les gens qui ne pourront faire de période de quarantaine de sept jours devront s’abstenir de participer à un rassemblement familial «pour éviter de contaminer un membre de leur famille », estime le premier ministre du Québec. «C’est un contrat qui a deux parties, ajoute M. Legault. D’un côté on dit aux Québécois : si les choses ne se détériorent pas, vous allez pouvoir voir vos familles, maximum dix, le 24,25, 26 ou 27. Mais en échange, et c’est important, il faudra qu’il y ait une semaine de quarantaine avant et après. »

Des moyens pourraient être déployés pour s’assurer du respect des mesures sanitaires durant le temps des Fêtes. Des discussions sont en cours avec les corps policiers pour assurer une surveillance accrue. Une attention particulière sera prêtée à d’éventuels rassemblements illégaux à l’occasion du jour de l’An, tant dans les lieux publics que dans les maisons privées.

D’autre part, François Legault décourage les Québécois qui auraient l’intention de voyager dans le contexte de pandémie. «Ce n’est vraiment pas une bonne idée d’aller à l’étranger dans les prochaines semaines et les prochains mois tant qu’il n’y aura pas de vaccin».

Le premier ministre du Québec termine sur une note plus positive. «On touche au but, on voit la lumière au bout du tunnel. Je suis convaincu qu’on est capable ensemble de passer à travers. Notre défi des prochains mois est de garder le moral ».