Disparition de Marjolaine Fournier à Havre-Saint-Pierre

La Sûreté du Québec fait appel au public pour retrouver Marjolaine Fournier, 50 ans, de Havre-Saint-Pierre. La dernière fois qu’elle a été vue, c’était le 24 novembre à Havre-Saint-Pierre et elle portait une veste sans manche blanche et des pantalons roses. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Si vous apercevez Marjolaine Fournier, appeler le 911. Si vous avez des informations, vous pouvez communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Description

Taille : 1,61m (5 pi 3 po)

Poids : 82 kg (180 lb)

Cheveux : Bruns

Yeux : Bruns