Le Bike Show fêtera ses 20 ans d’existence

Le Chute-aux-Outardes Bike Show annonce la programmation de sa prochaine édition, qui se déroulera au parc du Club de l’Âge d’Or le 13 et 14 août 2021.

Le festival de motos sera de retour en force l’année prochaine. C’est le message que Ken Desbiens, président du comité organisateur, veut partager avec les amateurs de motocyclettes et de musique rock.

« On a changé nos dates pour le 13 et 14 août 2021 », dit M. Desbiens en précisant qu’il choisit cette date pour éviter les conflits possibles avec les autres festivals.

Il rajoute que « le Festival de la chanson de Tadoussac a changé ses dates et tombait maintenant en même temps que nous. On s’est dit qu’en s’éloignant un peu plus loin dans l’été, on aurait peut-être plus de chance de pouvoir faire l’activité ».

« Il risque de faire plus chaud en août aussi », explique-t-il en rappelant la mauvaise température des éditions antérieures.

« On revient en 2021 avec les mêmes groupes qu’on avait », précise le président. Un groupe local, Ass Breaker, sera réinvité l’an prochain en plus des différents groupes hommages à Mötley Crüe, Gun’s N Roses et Bon Jovie.

Le groupe Monsters of Classic Rock interprètera les grandes chansons rock des années 70 et 80. Le clou du spectacle, le chanteur et bassiste Breen Leboeuf, ancien membre du groupe Offenbach, jouera ses meilleurs succès.

« L’évènement aura lieu sur le terrain du parc de l’âge d’or à Chute-aux-Outardes. On est vraiment privilégié, car il s’agit d’un des plus beaux sites pour faire le Bike Show. Les gens qui le souhaitent pourront y camper », dit l’organisateur.

Le président du comité organisateur précise qu’il n’a pas de boule de cristal et qu’il ne peut prévoir où en sera la situation avec la pandémie. M. Desbiens rajoute en terminant que si la COVID-19 est chose du passé, « les gens vont vouloir sortir, vont vouloir s’amuser et le Bike Show va être là pour répondre à cette demande-là ».