Le 5 décembre sera la Journée internationale des bénévoles

La journée internationale des bénévoles (JIB) aura lieu le 5 décembre comme à son habitude et le Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC Manicouagan en profite pour honorer les volontaires.

En cette période des Fêtes, le CAB de la MRC Manicouagan souhaite profiter de l’occasion pour souligner l’importance du bénévolat dans notre communauté. L’organisme explique dans un communiqué qu’il s’agit de l’occasion idéale pour rappeler que « le bénévolat est l’engagement libre et gratuit de personnes qui agissent, pour d’autres ou pour l’intérêt collectif ».

À l’aide d’une capsule web qui fera la promotion du bénévolat dans la collectivité, le CAB et la MRC Manicouagan veulent montrer le visage du bénévolat en action et invite du même coup les citoyens à s’impliquer et eux-mêmes devenir bénévoles.

« Que serait notre société sans tous ces bénévoles dévoués ? », demande Cindy Berger, la directrice générale du Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan en ajoutant que « l’action bénévole est un moteur de transformation sociale empreint d’humanité qui mérite d’être honoré à l’année ».

L’organisme explique que les volontaires sont beaucoup moins nombreux depuis le confinement du printemps dernier. Le CAB de la MRC Manicouagan espère que la Journée internationale des bénévoles permettra de démontrer les nombreuses retombées du bénévolat dans la communauté.