La Manicouagan généreuse pour la Guignolée des médias

Le samedi 5 décembre avait lieu l’édition 2020 de la guignolée des médias. De nombreux bénévoles étaient présents dans cette formule réinventée où se mariaient la générosité, la bonne humeur, la musique et l’esprit du temps des Fêtes. L’initiative de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a permis d’amasser un total de 55 870 $ en denrées et 34 090 $ en argent.

La grande guignolée avait des allures de parade du Père Noël cette année. Les bénévoles portaient fièrement des habits aux couleurs du temps des Fêtes et les véhicules de récolte de denrées arboraient plusieurs accessoires décoratifs en plus de diffuser de la musique.

Rappelons que les citoyens étaient invités à déposer les denrées alimentaires non périssables sur le trottoir devant leur maison, à donner des dons en argent comptant ou via la plateforme en ligne du site web du comptoir alimentaire l’Escale.

Plusieurs familles étaient présentes pour récolter les denrées. C’était le cas de la famille de Mélanie Lapointe, agente de développement pour le Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan, qui était sur place pour donner un coup de main essentiel à l’événement.

« Je pense qu’on va récolter plus cette année avec cette formule-là », explique Mme Lapointe dans une bonne humeur contagieuse qui était le propre de toute la famille. Un pick-up décoré d’un Père Noël gonflable leur servait de véhicule pour la récolte et les déplacements.

« On est chanceux ici parce que la population de Baie-Comeau a toujours été là et elle a toujours répondu à l’appel. », dit Josée Gagnon, présidente du comptoir alimentaire l’Escale, en soulignant que la population donne beaucoup aux nombreux organismes de la région.

La présidente du comptoir semblait bien heureuse de la journée, elle qui était continuellement en contact avec Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, qui supervisait le secteur Marquette.

« Du 7 au 12 décembre, on va donner 500 paniers de Noël, et le 13 décembre les tablettes seront vides », explique Mme Gagnon pour souligner que le comptoir alimentaire, qui semble bien garni, se videra rapidement pour répondre à une demande qui s’est accrue depuis le début de la pandémie.

« Si quelqu’un nous donne 5 $, on peut faire 15 portions de repas avec ça, il n’y a pas de petit montant. », dit-elle pour expliquer qu’il est plus facile pour l’organisme de maximiser les dons en argent. « La canne de soupe coûte aux individus en moyenne 1 $, nous on peut acheter trois cannes de soupe avec ce 1 $ dollar là ».

Notons que l’Escale répond aux besoins de plusieurs familles, dont 450 jeunes d’âge scolaire, depuis le début de la crise de COVID-19.

La guignolée s’étire durant un mois, soit du 23 novembre au 24 décembre. Il est donc encore possible de faire des dons en denrées alimentaires et des dons en argent. Soulignons que les dons sont importants pour les OBNL de la région, et ce, 365 jours par années.