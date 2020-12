Le déploiement de Services Québec se poursuit

Les centres locaux d’emploi de Forestville, Baie-Comeau et Sept-Îles sont désormais désignés bureaux de Services Québec. Lancée à la succursale des Escoumins en mars 2017, cette initiative du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale permet d’offrir une panoplie de services gouvernementaux sous un même toit.

Simplifier l’accès des citoyens et des entreprises de la région de la Côte-Nord en offrant un accueil personnalisé et commun pour tous les services gouvernementaux, voilà l’objectif de la démarche, qui se veut « la volonté du gouvernement du Québec de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d’organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services au citoyens ou aux entreprises », est-il mentionné dans un communiqué diffusé le 7 décembre.

Les préposés y sont, entre autres, en mesure d’accompagner et de guider les citoyens dans l’utilisation des services en ligne du gouvernement et dans les divers programmes offerts. Les services spécifiques offerts dans chacun de ces bureaux sont détaillés dans la section Nous joindre du site Québec.ca.

Les bureaux de Services Québec ont une salle libre-service où des équipements (ordinateurs, imprimantes, téléphones) peuvent être habituellement utilisés par la clientèle. Ce service sera de nouveau disponible lorsque les consignes de la Santé publique le permettront.

Dans la région de la Côte-Nord, ces bureaux s’ajoutent à ceux déjà déployés aux Escoumins, Havre-Saint-Pierre en février 2018 et Port-Cartier en septembre 2018.