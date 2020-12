Une boutique Pronature ouvre ses portes

La Côte-Nord est une région reconnue pour ses paysages naturels et son territoire idéal pour la pratique de la chasse et de la pêche. Les amateurs seront donc contents d’apprendre l’arrivée d’une nouvelle boutique de la bannière Pronature, qui a ouvert ses portes lundi au 815 rue de Parfondeval.

C’est dans l’ancien local du Centre Hi-Fi que la boutique Pronature verra le jour grâce à la collaboration de trois hommes, soit Michel Fournier, Mario Paradis et Marcel Bérubé. Ils espèrent pouvoir répondre aux nombreux besoins de la clientèle en ce qui a trait aux prix, à la qualité et à la variété des produits en magasin.

Dans le contexte précis de la pandémie, ils ont adapté la boutique pour répondre aux mesures d’hygiène. Ils ont également adapté leur inventaire afin de s’ajuster à la demande de la clientèle.

Comme tout bon magasin du genre, une section est consacrée à la pêche alors qu’une autre section dédiée aux armes aura son spécialiste attitré, Marcel Bérubé, pour conseiller et réparer les armes de chasse. « Un gars qui brisait une arme devait aller à Québec », dit Michel Fournier, l’un des propriétaires.

Il n’y a pas que du matériel spécialisé pour la chasse et la pêche. Il y a également du matériel de travail et des accessoires pour tous les goûts, notamment des bas en poils d’alpaga, des combinaisons chauffantes, des mitaines pour motoneige, du matériel de camping, des tuques et des manteaux dont la gamme de prix devrait être accessible pour toutes les bourses.

Entre autres, les trois hommes s’attendent à ce que les raquettes sur neige se vendent particulièrement bien cette année. « Les fournisseurs de raquettes ont tous vendu », expliquent-ils en précisant qu’ils ont commandé plus de raquettes qu’à l’habitude pour répondre à la demande.

Les propriétaires sont fiers de leur boutique et expliquent qu’ils ont l’espace nécessaire pour exposer et entreposer une grande quantité d’accessoires. D’ailleurs, ils se font un devoir d’éviter les ruptures de stock particulièrement lors des promotions.