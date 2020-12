Les paroisses s’adaptent en prévision des messes de Noël

Il faudra arriver plus tôt qu’à l’habitude ou réserver sa place pour assister aux célébrations de Noël dans la plupart des églises du diocèse de Baie-Comeau. Les contraintes liées au contexte sanitaire demeurent, même en cette période festive.

Depuis la réouverture des lieux de culte de la Côte-Nord à la suite du déconfinement au Québec, la capacité d’accueil est limitée à 250 pourvu que la distanciation physique de deux mètres soit respectée. Peu d’églises se qualifient au chiffre de 250. Plusieurs ne peuvent accueillir plus de 85 à 150 personnes.

La paroisse Saint-Jean-Eudes à Baie-Comeau a choisi d’établir un système de réservation pour assister à ses trois célébrations du 24 décembre prévues à 15 h, 19 h et 22 h 30. L’évêque du diocèse de Baie-Comeau, Mgr Jean-Pierre Blais, présidera les deux premières.

« On pense qu’on ne pourra pas dépasser beaucoup 140 personnes par célébration avec la distanciation », prévient Mgr Blais. Il ajoute que dans le passé, la messe de la veille de Noël à elle seule, qui se déroulait alors à 16 h, attirait facilement 800 personnes. Donc, même en cumulant les trois assistances, « ça ne donnera pas 800 », déplore-t-il.

Fait à noter, en raison de la désinfection à faire entre chaque célébration, les paroisses sont autorisées cette année à devancer l’heure de la première messe du 24 décembre. Une célébration est aussi prévue à 10 h 30 le jour de Noël.

Arrivez tôt

La paroisse La-Nativité-de-Jésus ne distribuera pas de laissez-passer pour que les gens s’assurent d’une place. Elle leur demande plutôt d’arriver tôt.

Président de l’assemblée de fabrique et diacre permanent, Alain Jourdain confirme la tenue de deux messes le soir du réveillon, l’une à 18 h 30 et l’autre à 21 h. Comme cette dernière sera diffusée sur le site solispir.org, il sera possible d’y assister dans le confort de son foyer.

L’église peut accueillir normalement autour de 800 personnes, mais ce nombre chute autour de 150 à 175 avec la distanciation physique nécessaire. Selon Alain Jourdain, le lieu de culte se remplit souvent aux deux tiers pour les messes de Noël, ce qui sera impossible en 2020.

Fait à noter, le jour de Noël, une messe sera aussi célébrée à 11 h.

Ici et là sur le territoire du diocèse de Baie-Comeau, les paroisses s’organisent donc chacune à leur façon afin d’assurer le respect des consignes sanitaires en prévision de l’affluence toujours décuplée pour les célébrations de Noël.