Une période d’échanges particulière dans la LHJMQ

Tout est particulier en cette année de pandémie. Ce sera aussi le cas pour la période d’échanges des Fêtes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui s’ouvrira le 20 décembre, soit un peu plus tard qu’à l’habitude. Du côté du Drakkar, l’intérêt pour Nathan Légaré ne se dément pas, malgré l’incertitude qui plane.

« On évalue présentement toutes les options qui se présentent pour Nathan et les discussions sont quand même assez avancées », a indiqué le directeur général du club, Pierre Rioux. « Quelque chose pourrait être annoncé le 20 décembre, mais la première personne avisée sera Nathan », a poursuivi le dg, refusant de commenter les rumeurs qui envoient notamment le capitaine à Val-d’Or.

Christopher Merisier-Ortiz semble aussi intéresser quelques équipes. « Oui, je reçois des appels pour Chris, mais je ne suis pas encore rendu là », a soutenu le patron hockey, qui rappelle que le dossier de Merisier-Ortiz n’est pas le même que celui de Légaré, entre autres parce que le second a un contrat professionnel, contrairement au premier.

Dans cette période spéciale, autant les acheteurs que les vendeurs ne savent pas encore sur quel pied danser. « On fait face à l’inconnu, a relaté Rioux. Je ne sais pas si la valeur des joueurs va être différente, mais pour ce qui est du nombre de clauses dans une transaction, ça c’est sûr que ça va être différent. »

Selon Rioux, ces clauses auront principalement à voir avec le fait de connaître s’il y aura des séries éliminatoires, ou non. Ainsi, un joueur d’impact pourrait valoir moins à l’équipe qui l’a troqué s’il n’y a pas d’éliminatoires. « On sait ce qui s’est passé l’an dernier (les séries ont été annulées) et en conséquence, les équipes sont très prudentes », a-t-il ajouté.

Acheteurs moins agressifs

Outre pour ce qui est de Légaré, « au moment où on se parle, c’est très tranquille comme discussions. Les acheteurs sont moins agressifs que l’an dernier », a fait valoir Rioux jeudi dernier. « Tout le monde attend de voir le format des séries et aussi comment sera le repêchage en 2021. Comme ce n’est vraisemblablement pas tout le monde qui aura joué le même nombre de matchs, on est dans l’inconnu là aussi. Peut-être que tout le monde aura une boule dans le boulier, on ne sait pas. »

À ce moment-ci de la saison, en temps normal, les clubs en sont à dresser une première liste d’espoirs pour le prochain repêchage. Toutefois, cette saison, les activités sont perturbées au hockey mineur et dans la Ligue midget AAA, ce qui rend difficile l’évaluation des joueurs.

« Ça va être complexe, le repêchage, et ça fait peur un peu. On travaille à se préparer du mieux qu’on peut, mais peut-être que la marge d’erreur va être plus grande », de confier le dg.

Pour l’instant, la date prévue de fin de la période de transactions des Fêtes est le 6 janvier, mais Pierre Rioux a indiqué que ce n’est pas impossible que cette date soit repoussée puisque les cégeps ne reprennent pas les cours avant le 25 janvier.