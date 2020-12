Des artisans de la région exposent au Centre Manicouagan

Le Sapin d’Art et ses artisans sont présents pour la troisième année consécutive au Centre Manicouagan. Du 23 novembre au 23 décembre, quatre artistes de la région y exposent leurs œuvres dans une ambiance des Fêtes conviviale.

Comme c’est l’habitude depuis quelques années, un groupe d’artistes locaux, passionnés et talentueux, s’est rassemblé afin d’offrir à la population une exposition d’œuvres originale.

Suzanne Valois, responsable du Sapin d’Art, était très heureuse encore cette année de pouvoir organiser l’événement dans l’ancien local de la boutique Vincent d’Amérique.

« Normalement on devait être 12 artistes, mais avec les mesures de distanciation et le risque de propagation de la COVID-19, certains n’ont pas voulu prendre de chances. », explique Mme Valois.

« C’est important, selon moi, d’avoir un salon des artistes, car ça permet aux gens de s’acheter des cadeaux personnalisés et qui sortent de l’ordinaire », ajoute la responsable.

Les kiosques

D’abord, il y a Mme Valois qui se spécialise dans les accessoires de Noël tels les crèches, les couronnes et les centres de tables. Elle fabrique elle-même les pièces qu’elle utilise pour ses œuvres. Elle se spécialise également dans la peinture sur bois, dans la fabrication et la restauration de coffres à bijoux.

Ensuite, le kiosque de Diane Poirier qui expose des bijoux de sa création. Ces derniers sont très variés, pour tous les goûts et tous les âges. Elle adapte beaucoup ses œuvres aux besoins des clients. Par exemple, des bijoux avec des objets en base de silicone alimentaire pour les bébés, des accessoires pour les personnes allergiques au métal et des montres pour homme de style « couteau suisse » parfaites pour la survie en forêt.

De son côté, Alain Lévesque, qui se spécialise dans le cuir repoussé, une technique qui s’approche grandement de la sculpture, propose une série d’accessoires pratiques gravés de motifs personnalisés de toutes sortes. À son kiosque, il est possible de retrouver des ceintures, des portefeuilles, des étuis à livre, des sacs à dos, entre autres, teints et martelés de motifs originaux.

Enfin, Pauline Gagnon, couturière avec une formation en haute couture, qui propose des articles hivernaux tels des tuques, des pompons et des mitaines. Mme Gagnon se spécialise dans la confection d’accessoires à base de fourrure. Elle fait elle-même ses patrons et elle tient à cœur la qualité de ses produits et applique dans ce sens une grande rigueur à son travail.

« Chaque artiste devrait être d’accord avec moi, mais c’est une partie de notre cœur qu’on met à travers tout ce que l’on fabrique. », conclut Suzanne Valois tout en invitant la population à visiter les kiosques lors de la période des Fêtes.