Un succès inespéré pour le premier Marché de Noël virtuel

La page vient de se tourner sur la première édition du Marché de Noël virtuel en Manicouagan et son succès a pris par surprise la vingtaine d’exposantes.

« Vraiment, tout le monde est super surpris », avoue Maude Roussel, tout heureuse de la réponse des gens au cours des trois semaines du marché.

Plus de 480 articles et œuvres ont été vendus pour un total de 12 460 $. « On est contentes parce que les gens ont vraiment acheté local. C’était notre but que les gens achètent ici et que l’argent reste ici. »

Selon Maude Roussel, plusieurs artistes et représentantes de petites compagnies se sont fait connaître grâce à ce salon virtuel et bien des cadeaux qui se retrouveront sous le sapin à Noël porteront leur signature. « La majorité des gens qui m’ont commandé des trucs, je ne les ai jamais vus », souligne celle qui, pourtant, n’est pas la première venue en matière d’exposition.

Si l’événement est terminé depuis le 6 décembre, c’est pour permettre aux artistes de prendre le temps de répondre aux commandes qu’elles ont reçues. Par contre, le groupe Facebook demeure actif et les albums photos demeurent disponibles. Les personnes intéressées sont redirigées vers les pages personnelles des exposantes.

Le bilan positif de l’édition 2020 assure la tenue d’une deuxième édition l’an prochain. Les deux organisatrices, Marianne Cloutier et Cindy Otis, sont prêtes à relever le défi.