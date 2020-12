Chrystine Bouchard lance Chante pour découvrir

Chrystine Bouchard a les tout-petits dans sa mire. Avec Chante pour découvrir, la musicothérapeute originaire de Baie-Comeau offre aux bambins de 18 mois à 3 ans un livre -CD de chansons interactives.

Installée depuis une vingtaine d’années à Joliette, dans la région de Lanaudière, Chrystine Bouchard souhaite combler le vide qu’elle dit avoir observé, lors d’ateliers offerts en milieu de garde, en termes de matériel pour le développement de l’intelligence artistique des jeunes enfants. Avec elle, les aspects pédagogique et ludique vont de pair.

Chante pour découvrir permet aux tout-petits d’accéder à de nouveaux mots de vocabulaire, de nouvelles chansons et de nouveaux instruments de musique, comme le bâton de pluie ou encore le ukulélé.

Le projet a été conçu pour que l’enfant soit acteur dans les chansons. « Je me suis dit il faut que l’enfant ait un rôle qui soit interactif avec moi. L’idée, c’est que mon matériel soit utilisé par d’autres », explique-t-elle au bout du fil. Que ce soit le papa ou la maman, les grands-parents ou l’éducatrice, chacun pourra passer de bons moments avec les petits.

Chansons et plus encore

Le livre contient 10 chansons originales pour partir à la découverte d’Anita la ballerine ou encore d’Igor l’alligator tout en plongeant dans l’histoire d’une tornade au soccer ou encore d’un père Noël pour le moins sportif, entre autres thèmes abordés. Valérie Bouchard en a fait les arrangements musicaux.

Chaque chanson est illustrée par une œuvre contemporaine signée par l’artiste peintre Ani Müller. L’œuvre vient soutenir la chanson et la chanson soutient l’œuvre, poursuit Chrystine Bouchard. Selon elle, « les illustrations permettent d’amener l’enfant ailleurs. Au gré de leur imagination, les petits interpréteront à leur façon ce qu’ils voient.

L’auteure va encore plus loin avec Chante pour découvrir puisque le CD contient aussi une version karaoké des chansons tandis que le livre renferme les paroles, les partitions, des agrandissements des œuvres ainsi que des suggestions d’activités. Ces propositions « respectent les capacités des enfants de 18 mois à 3 ans, mais avec les enfants en âge préscolaire, une panoplie de variantes est possible en augmentant les demandes et en stimulant les échanges verbaux ».

Chrystine Bouchard a travaillé deux ans sur son projet avant le lancement du mois dernier. Or, elle vient d’obtenir une bourse de 16 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec, dans la catégorie Recherche et création, pour mener à terme le deuxième volet à Chante pour découvrir.

Cette suite renfermera huit nouvelles chansons originales et toujours adaptées aux petits de 18 mois à 3 ans. Elles aborderont des thèmes d’actualité, comme la fraternité et l’acceptation de l’autre. Le lancement est prévu au printemps 2021.

Le premier livre-CD Chante pour découvrir est disponible à la librairie A à Z à Baie-Comeau.

Chrystine Bouchard, dont le papa habite encore à Baie-Comeau, a fait sa marque sur la scène culturelle à Baie-Comeau dans les années 80.

L’auteure-compositrice-interprète a écrit et interprété la chanson-thème des fêtes du cinquantenaire de la Ville en 1987. À l’époque, elle était aussi l’une des étoiles de la ligne d’improvisation. Elle a également fait la première partie de théâtres d’été pendant plusieurs années.