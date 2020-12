Sauvée par son « ange » Marianne

Danyèle Lamarre de Forestville a vécu une fin de journée pénible vendredi le 11 décembre vers 17 h. Alors qu’elle revenait des Escoumins, son véhicule a glissé sur de la glace noire, a fait plusieurs tonneaux avant de s’enliser dans la neige du côté gauche de la route. Prise au piège, elle a été sauvée par celle qu’elle surnomme désormais son « ange », Marianne Plourde.

« Je voyais le temps passer et personne ne me voyait. J’étais trop loin dans la neige, sur le côté. Je ne pouvais pas sortir. J’ai même essayé d’ouvrir une fenêtre, mais c’était impossible. Je ne pensais pas m’en sortir », se remémore la Forestvilloise.

Après de trop nombreuses minutes d’attente, Marianne Plourde est venue lui porter secours. « J’ai vu arriver une jeune fille grande et mince, avec des petites bottes et pas de gants. Elle a tout pris en charge, elle m’a rassurée, a appelé le 911 et elle est restée avec moi jusqu’à l’arrivée des secours. »

Elle a ensuite été transportée à l’hôpital de Baie-Comeau où elle a passé une batterie de tests pour s’assurer de son état de santé. « J’ai été très bien soignée. On m’a examinée de la tête aux pieds. Finalement, je n’avais qu’une petite commotion cérébrale et rien de cassé. Je suis très chanceuse », estime l’accidentée qui ne se souvenait plus du nom de sa sauveuse.

Après une publication Facebook partagée à 412 reprises, Danyèle Lamarre a pu retrouver son ange et la remercier « pour tout ce qu’elle a fait » pour elle. Marianne Plourde est une étudiante en médecine à Montréal qui revenait chez ses parents à Baie-Comeau. « Ce sera un excellent médecin. Si elle n’avait pas été là, je ne serais peut-être plus en vie », conclut Mme Lamarre.